Ведущий Fox News отправился в отпуск в Россию после интервью с Путиным

Фото: kremlin.ru

Взявший интервью у российского президента Владимира Путина, ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес решил провести свой отпуск в России. Об этом он рассказал газете The New York Times.

По словам Уоллеса, он почти не колебался, когда принимал решение отправиться с женой в Москву и Санкт-Петербург.

«Подумал: а почему бы и нет?», — сказал Уоллес американской газете по телефону из северной столицы России.

Журналист отметил, что его несколько раз узнали на улице, но в основном ведущего не беспокоили во время поездки, сообщает Ura.ru.

Напомним, после переговоров и совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом, Владимир Путин дал интервью Fox News. В ходе беседы Путин обсудил с Уоллесом отношения двух стран, НАТО, а также расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, передает RT. В США это интервью посмотрели 3,2 миллиона человек, отмечают «Известия».