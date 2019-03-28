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Ведьмы признали своей Матрону Московскую

28 Марта 2019 в 12:51
Ведьмы признали своей Матрону Московскую

Ведьмы и колдуны встречаются  в рядах священнослужителей, но церковь этого никогда не признает, заявила на пресс-конференции НСН ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

«Церковь никогда не признает, что у них есть колдуны, потому что нельзя это признавать. Безусловно, мы можем говорить как о Матронушке.. Это же ведьмы, это ведующие матери. Как Серафим Саровский, как Николай Угодник. Это те персонажи, которые являются ведующими людьми, но донести это таким образом до людей они не могут, потому что есть уже то, что написано, когда религия строилась. И там написано, что так нельзя. Поэтому если даже человек помогает, а такие есть в лоне церкви, они не могут их отнести к ведующим людям», — сказала Алена Полынь.

Ведьма добавила, что в церкви также встречаются и мошенники, как и в любой другой области. Ранее она рассказала, как предложенная ей законодательная инициатива о легализации магии в России поможет избавиться от магов-мошенников.

В свою очередь, председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат города Москвы Александр Аброков предложил на пресс-конференции НСН называть ведьм, колдунов и магов «альтернативными специалистами».

Напомним, что «Империя сильнейших ведьм» обратилась в Госдуму РФ с законодательной инициативой об урегулировании рынка магических услуг. Колдуньи выступают за легализацию магии в России, предлагают дать определения магическим услугам на законодательном уровне, установить нравственный кодекс магов, а также запретить ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах, как дискредитирующие отношение общества к магии. 

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