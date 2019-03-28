Ведьма: Мне приходится спасать психику детей после квестов

Ведьма Екатерина Королева рассказала на пресс-конференции НСН, чем ей чаще всего приходится заниматься.

«Я помогаю по вопросам, когда люди обращаются с проблемами в жизни или [просят] посмотреть какую-либо определенную ситуацию, как она будет в дальнейшем развиваться, для принятия определенного решения. Или в бизнесе, или по работе, или в личной жизни. Часто женщины просят помочь встретить спутника жизни», — рассказала ведьма.

По ее словам, среди ее клиентов есть и те, кто благодаря ее услугам стал родителем. Также ведьме иногда приходится восстанавливать психику подростков.

«Хочу обратить внимание на квесты, которые сейчас стали весьма популярны среди молодежи. Уже неоднократно ко мне обращались молодые люди, и приходилось работать с проблемами страхов. Когда квесты основаны на реальных компьютерных играх, где агрессия, убийство, кто-то где-то прячется, потом приходится работать с такими подростками и молодыми людьми. Вытаскивать это, потому что потом начинает ломаться психика, у них пропадает сон, начинаются депрессии», — сказала ведьма.

Отметим, что Екатерина Королева является ученицей ведьмы Алены Полынь, главы «Империи сильнейших ведьм» и автора законодательной инициативы о легализации магии в России. Ранее Алена Полынь рассказала, как предложенная ей законодательная инициатива поможет избавить страну от мошенников.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство».Трансляцию можно посмотреть здесь.