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Ведьма анонсировала круглый стол в Мосгордуме по легализации магии

28 Марта 2019 в 11:42
Ведьма анонсировала круглый стол в Мосгордуме по легализации магии

Ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь сообщила на пресс-конференции НСН, что ее инициатива о легализации магии в России была положительно воспринята в Московской городской думе, а также в Государственной думе РФ.

«Антон Полеев [в Мосгордуме] говорит о круглом столе, сейчас мы к нему готовимся. Что касается Госдумы, все четыре фракции готовы сотрудничать и говорят о том, что нужно думать, как мягко до людей правильно донести, чтобы они не испугались слов магия, колдовство и ведьмы», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, включающий в себя ряд поправок, призванных запретить в России деятельность «оккультно-магического характера», а также её рекламу. В тексте инициативы указывается, что изменения необходимо внести в статью 50 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе».

Между тем, Алена Полынь после пресс-конференции НСН, на которой Милонов предложил на законодательном уровне запретить предоставлять магические услуги,  обратилась в суд с иском о чести и достоинства. Ведьма заявила, что требует компенсации в один рубль.

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