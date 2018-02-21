Вечный огонь у стен Кремля прошел торжественную профилактику

В канун Дня защитника Отечества специалисты АО «Мосгаз» провели торжественную профилактику горелки Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду, передает «Интерфакс»

В церемонии приняли участие руководители «Мосгаза» и ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов.

Во время профилактики с помощью специального факела пламя Вечного огня перенесли на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Затем звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, а каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность.

Конструкция горелки рассчитана на горение огня при любых погодных условиях, включая снегопады, ливни и ураганный ветер.

8 мая 1967 года был зажжён Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. В церемонии зажжения огня приняли участие Герои Советского Союза А.П. Маресьев и Г.Ф. Мусланов; при этом переносной газовый факел с огнём, зажжённым от Вечного огня на Марсовом поле, Маресьев передал в руки Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, который и зажёг огонь на Могиле Неизвестного солдата. Вечный огонь горел здесь до 27 декабря 2009 года, когда в связи с необходимостью реконструкции мемориала огонь с воинскими почестями был временно перенесён на Поклонную гору в Парк Победы. В День защитника Отечества, 23 февраля 2010 года, Вечный огонь был возвращён к Кремлёвской стене, а зажёг огонь Президент России Д.А. Медведев — от факела, который, в свою очередь, зажгли от Вечного огня, горящего у входа в Центральный музей Великой Отечественной войны, председатель Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих и Герой Российской Федерации Д.Н. Клименко.