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Вдову Говорухина госпитализировали

4 Апреля 2019 в 14:29
Вдову Говорухина госпитализировали

Вдова кинорежиссера Станислава Говорухина экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, передает Рен ТВ. Врачи диагностировали у 71-летней Галины Говорухиной сильный стресс и повышенное артериальное давление. Для определения точного диагноза и стабилизации психического состояния вдовы режиссера было принято решение ее госпитализировать, сообщает Газета.ру.

Самочувствие вдовы режиссера ухудшилось в день заседания суда по делу о наследстве Говорухина. После его смерти в июне 2018 года разгорелся скандал с актрисой Анастасией Марцинковской, которая утверждает, что родила от Говорухина ребенка 14 лет назад, и теперь претендует на наследство кинорежиссера, отмечают Известия.


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