Вдова Маккейна прибыла на Украину

Вдова известного американского сенатора Джона Маккейна Синди прибыла в Киев для наблюдения за выборами президента Украины, сообщила пресс-служба мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Кличко встретился с госпожой Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна Университета Аризоны.

В ходе встречи Синди отметила, что её покойный супруг всегда поддерживал Украину, передает RT.

Джон Маккейн скончался в США 25 августа прошлого года в возрасте 81-го года после продолжительной болезни. Похороны политика состоялись 2 сентября. Отметим, Маккейн был известен как ярый критик России. Так, он назвал состоявшийся в Хельсинки саммит Россия-США «трагической ошибкой». Петр Порошенко после кончины сенатора инициирован переименование улицы Ивана Кудри.