ВЦИОМ: Почти 60% россиян назвали себя влюбленными

Кроме того, социологи выяснили, что забота и внимание для наших соотечественников главными признаками выражения любви. Чаще всего так проявляют чувства женщины, а мужчины делают это с помощью цветов и подарков, пишет Ura.ru.
При этом букеты своим вторым половинкам дарит каждый десятый мужчина.
Около 6% респондентов уверены, что приготовление еды является проявлением любви, 5% считают, что красноречивее всего о ней говорят поцелуи, отмечает РЕН-ТВ.
Отметим, что 84% россиян назвали себя счастливыми людьми.
Добавим, в России, и в частности в РПЦ, неоднозначно относятся к празднику, считая его пагубным влиянием Запада. При этом иеромонах Дмитрий Першин заявил НСН, что в православной церкви все-таки почитается святой Валентин.