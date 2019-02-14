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ВЦИОМ: Почти 60% россиян назвали себя влюбленными

14 Февраля 2019 в 08:56
ВЦИОМ: Почти 60% россиян назвали себя влюбленными
Большинство россиян – почти 60% - признались, что прямо сейчас влюблены. Причем среди опрошенных ВЦИОМ в преддверии Дня всех влюблённых мужчин в чувствах заявили 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54%.

Кроме того, социологи выяснили, что забота и внимание для наших соотечественников главными признаками выражения любви. Чаще всего так проявляют чувства женщины, а мужчины делают это с помощью цветов и подарков, пишет Ura.ru.

При этом букеты своим вторым половинкам дарит каждый десятый мужчина.

Около 6% респондентов уверены, что приготовление еды является проявлением любви, 5% считают, что красноречивее всего о ней говорят поцелуи, отмечает РЕН-ТВ.

Отметим, что 84% россиян назвали себя счастливыми людьми.

Добавим, в России, и в частности в РПЦ, неоднозначно относятся к празднику, считая его пагубным влиянием Запада. При этом иеромонах Дмитрий Першин заявил НСН, что в православной церкви все-таки почитается святой Валентин.

 

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