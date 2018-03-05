ВЦИОМ опробует блокчейн-технологии во время опроса на выборах президента РФ

ВЦИОМ опробует элементы технологии блокчейн при проведении опроса на выходе с избирательных участков на выборах президента России 18 марта. В пресс-релизе центра сообщается, что этот проект станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире. Он предполагает хранение данных экзит-полов в специальном блокчейн-хранилище. РИА Новости отмечают, что это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, а также снизит эффективность хакерских атак.

«Известия» пишут, что в случае успешности эксперимента, технология ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ». Ее Всероссийский центр исследования общественного мнения намеревается запустить в 2018-2021 годах.

К слову, Россия станет первой страной, где для предотвращения вмешательства в выборы, будут использованы самые современные технологии.

Напомним, выборы президента России намечены на 18 марта. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов. Сейчас в стране идет активная предвыборная кампания.