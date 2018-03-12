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ВЦИОМ: Молодежь проявила большой интерес к выборам президента

12 Марта 2018 в 17:19
ВЦИОМ: Молодежь проявила большой интерес к выборам президента

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о росте интереса к выборам президента России среди молодежи за последние две недели. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, как правило молодое поколение не активно участвует в выборах, однако, за последнее время отмечается «мобилизации именно в молодежной группе». Социолог прогнозирует, что юные россияне в этом году будут активно голосовать, передает ТАСС. По мнению Федорова, это связано в частности с активной кампанией по информированию населения о предстоящих выборах на телевидении, в интернете и социальных сетях.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рост зарплат в ряде госучреждений не связан с предстоящими выборами главы государства, отмечает «Свободная пресса».


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