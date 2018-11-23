Пятница
23 ноября
USD 65.61
EUR 74.8
Горячие новости

ВЦИОМ: Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости

23 Ноября 2018 в 13:14
ВЦИОМ: Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости

Каждый третий россиянин полагает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что 28% респондентов уверены в том, что за последний год уровень социальной справедливости в стране стал хуже. Больше половины, а именно 54%, уверены, что ничего не изменилось. Об улучшениях заявили лишь 16% наших соотечественников.

Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми. Об этом в ходе опроса ВЦИОМ заявили 84% респондентов. Как сообщает RT, 33 процента граждан считают, что счастливыми их делает семья. Отмечается, что шесть месяцев назад об этом говорили всего 30 процентов опрошенных.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.