ВЦИОМ: Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости

Каждый третий россиянин полагает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что 28% респондентов уверены в том, что за последний год уровень социальной справедливости в стране стал хуже. Больше половины, а именно 54%, уверены, что ничего не изменилось. Об улучшениях заявили лишь 16% наших соотечественников.

Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми. Об этом в ходе опроса ВЦИОМ заявили 84% респондентов. Как сообщает RT, 33 процента граждан считают, что счастливыми их делает семья. Отмечается, что шесть месяцев назад об этом говорили всего 30 процентов опрошенных.