Вбросом Пентагона назвали информацию об упавшем в море «Буревестнике»

Вбросом Пентагона назвал сообщение о падении в Баренцево море российской ракеты с ядерной установкой военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, появление этой информации приурочено к открытию форума «Армия-2018», который в эти дни проходит в Подмосковье. Цель информационного вброса – «дискредитация российских разработчиков, российского оружия и тех стратегических программ, о которых объявил президент Путин».

Коротчено добавил в интервью изданию «Взгляд», что это элемент информационной войны против России.

Между тем, к мониторингу последствий падения ракеты подключился Гринпис, сообщает Ura.ru.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил о неудачном запуске российской ракеты с ядерной установкой. Испытания прошли в 2017 году. Скорее всего, речь идет о ракете «Буревестник». По данным телеканала, российские власти якобы намерены найти ее и поднять со дна Баренцева моря, пишет «Свободная пресса».