Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов, сообщили РИА «Новости» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился на глубине порядка 50 километров в 99 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края.

В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что Япония может сбросить более миллиона тонн радиоактивной воды, зараженной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, пишет британское издание «Daily Mail». По данным издания, каждый день очищается до 160 тонн воды для ликвидации последствий трагедии на атомной электростанции в 2011 году. В скором времени, японские ученые, место для хранения зараженной воды до ее очищения может закончится и компании-оператору «Фукусимы» «Tokyo Electric Power Company» (Tepco) возможно придется сбросить все еще радиоактивную воду в океан к 2020 году.

В эфире НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил, что такой сценарий будет катастрофичным не только для Японии, но и для российских дальневосточных регионов.

