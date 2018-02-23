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Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип, к которой «не приставал»

23 Февраля 2018 в 10:49
Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип, к которой «не приставал»

Замешанный в сексуальном скандале продюсер Харви Вайнштейн принес извинения голливудским актрисам Мерил Стрип и Дженифер Лоуренс, слова которых его адвокат использовал для защиты в суде.

Ранее актрисы признались, что их Вайнштейн не домогался. Однако Мерил Стрип возмутил то факт, что ее заявления были использованы для защиты Вайнштейна и в качестве доказательства, что он не вел себя неподобающе с другими актрисами.

Вайнштейн принес актрисам искренние извинения и пообещал, что впредь его адвокат не будет использовать конкретные имена, даже если они находятся в общем доступе, пишет Variety.

 

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