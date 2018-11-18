Васильева защитила педагогов, проваливших тест Рособрнадзора по математике

Затеянное Рособрнадзором исследование компетенции школьных учителей является некорректным от начала до конца. Такое заявление сделала министр просвещения РФ Ольга Васильева, которая встала на защиту учителей, проваливших тесты по математике и информатике.

«Исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, - что оно некорректно от начала и до конца <…> Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным», - сообщила Васильева в программе «Толстой. Воскресенье».

Ранее Рособрнадзор сообщил о предварительных результатах исследования компетенции школьных учителей, согласно которым, половина педагогов не справилась с заданиями по математике и информатике, а также провалила «основы духовно-нравственной культуры народов России». Почти четверть учителей получили «неуд» по истории, экономике, «России в мире», литературе и русскому языку. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали учителя родного языка и родной литературы.