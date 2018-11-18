Воскресенье
18 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

Васильева защитила педагогов, проваливших тест Рособрнадзора по математике

18 Ноября 2018 в 16:18
Васильева защитила педагогов, проваливших тест Рособрнадзора по математике

Затеянное Рособрнадзором исследование компетенции школьных учителей является некорректным от начала до конца. Такое заявление сделала министр просвещения РФ Ольга Васильева, которая встала на защиту учителей, проваливших тесты по математике и информатике.

«Исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, - что оно некорректно от начала и до конца <…> Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным», - сообщила Васильева в программе «Толстой. Воскресенье».

Ранее Рособрнадзор сообщил о предварительных результатах исследования компетенции школьных учителей, согласно которым, половина педагогов не справилась с заданиями по математике и информатике, а также провалила «основы духовно-нравственной культуры народов России». Почти четверть учителей получили «неуд» по истории, экономике, «России в мире», литературе и русскому языку. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали учителя родного языка и родной литературы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.