Васильева предложила создать единую систему охраны школ

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева считает, что в школах должна быть создана единая стандартизированная система охраны, предполагающая систему требований и проверок. Об этом министр заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Школа должна быть защищена», - сказала Васильева, пояснив, что речь идет о техническом оснащении школ, передает ТАСС.

Ольга Юрьевна Васильева — российский государственный деятель, историк, религиовед и педагог, доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, министр образования и науки Российской Федерации (с 19 августа 2016 года), первая женщина в истории России— министр образования.