Васильева попала в больницу после инцидента в московском метро

Актриса Татьяна Васильева оказалась в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского после инцидента в московской подземке. Как написала актриса в Instagram, ей зажало голову дверями поезда.

Инцидент произошел в субботу утром, когда актриса пыталась войти в вагон. Машинист не предупредил пассажиров о том, что двери закрываются. Актриса получила по голове закрывающимися створками. Она показала следы ушибов на висках.





После спектаклей Васильева направилась в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского, чтобы пройти обследования, сделать КТ и МРТ.

В руководстве метрополитена уже отреагировали на случившееся. Там выразили сожаление и надежду, что инцидент на здоровье актрисы не отразится. В то же время в пресс-службе подземки напомнили о необходимости соблюдать правила пользования метрополитеном, пишет РИА Новости.