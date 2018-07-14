Воскресенье
15 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

Васильева и Сердюков поженились – Малахов

14 Июля 2018 в 18:41
Васильева и Сердюков поженились – Малахов

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева вышла замуж за своего бывшего начальника – экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом в своей авторской колонке сообщил в субботу телеведущий Андрей Малахов.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов.

Малахов рассказал, что во время интервью с Васильевой, когда она еще находилась под домашним арестом, забыл в ее квартире в Молочном переулке свой галстук.

«Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — написал Малахов.

Слухи о том, что Сердюкова и Васильеву связывают не только профессиональные отношения, появились давно и долгое время не имели подтверждения. Сердюков ушел в отставку с поста министра обороны РФ в связи с делом о коррупции, основным фигурантом которого стала глава департамента имущественных отношений ведомства Васильева. Сам Сердюков также был осужден, но попал под амнистию, а Васильева получила пять лет, часть из которых отсидела под домашнем арестом в 13-комнатной квартире в Молочном переулке. Потом ее отправили в колонию, однако освободили через месяц в связи с прошением об условно-досрочном освобождении.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.