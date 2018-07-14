Васильева и Сердюков поженились – Малахов

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева вышла замуж за своего бывшего начальника – экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом в своей авторской колонке сообщил в субботу телеведущий Андрей Малахов.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов.

Малахов рассказал, что во время интервью с Васильевой, когда она еще находилась под домашним арестом, забыл в ее квартире в Молочном переулке свой галстук.

«Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — написал Малахов.

Слухи о том, что Сердюкова и Васильеву связывают не только профессиональные отношения, появились давно и долгое время не имели подтверждения. Сердюков ушел в отставку с поста министра обороны РФ в связи с делом о коррупции, основным фигурантом которого стала глава департамента имущественных отношений ведомства Васильева. Сам Сердюков также был осужден, но попал под амнистию, а Васильева получила пять лет, часть из которых отсидела под домашнем арестом в 13-комнатной квартире в Молочном переулке. Потом ее отправили в колонию, однако освободили через месяц в связи с прошением об условно-досрочном освобождении.