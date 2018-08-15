Вашингтон включил российскую компанию в санкционный список по КНДР

Вашингтон расширили список санкций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одного гражданина из России. Министерство финансов США внесло в «чёрный список» компанию «Профинет» и её руководителя Василия Колчанова, передает «Интерфакс».

В начале августа Соединённые Штаты Америки внесли в санкционный список российский банк «Агросоюз», обвинив его в связях с Пхеньяном. Якобы он переводил деньги для финансирования работ по созданию в КНДР оружия массового уничтожения.

Ранее в рамках ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в этот список Вашингтон включил банки «Россия», «Рублев», «Северный Кредит», РНКБ, а также Индустриальный Сберегательный банк.