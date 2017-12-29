Вашингтон призвал РФ к конструктивному диалогу по Договору об открытом небе

В Вашингтоне призвали Москву к конструктивному взаимодействию по Договору об открытом небе. Об этом рассказал представитель Госдеп США.

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернётся к соблюдению своих обязательств по Договору об открытом небе», - цитируют РИА Новости представителя американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала безосновательными претензии со стороны Соединённых Штатов по выше указанному документу, сообщает RT. Она также подчеркнула, что Россия приняла меры, которые стали ответом на введённые ранее Вашингтоном ограничения, сообщает Газета.ру .