«Вашингтон перевернулся в гробу». Конгресс о желании Трампа «править» пожизненно

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой властей КНР снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту. Глава Белого дома предложил сделать то же самое в США.

«Лидер КНР Си Цзиньпин президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично», - заявил Трамп, которого цитирует CNN.

В Конгрессе от слов Трампа пришли в ужас. Член палаты представителей США, конгрессмен-демократ Ро Ханна назвал заявление президента США «самым антиамериканским».

«Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», — написал конгрессмен в Twitter.

В США президентство ограничивается двумя сроками подряд, каждый из которых составляет четыре года, пишет RT.