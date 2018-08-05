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Вашингтон отрицает свою причастность к покушению на Мадуро

5 Августа 2018 в 17:53
Вашингтон отрицает свою причастность к покушению на Мадуро

Помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не имеет отношения к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким заявлением Болтон выступил в интервью Fox News. По словам помощника главы Белого дома, всю минувшую ночь американские дипломаты в Каракасе занимались вопросами безопасности граждан США в Каракасе.

Попытка убийства президента Венесуэлы была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов. Дроны взорвались в воздухе, когда Мадуро выступал в столице республики на торжественной церемонии по случаю 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент не пострадал, ранения получили 7 военнослужащих.

Как отмечает RT, ответственность за организацию покушения взяла на себя нелегальная группировка «Фланелевые солдаты». Там уточнили, что снайперы сумели сбили дроны до того, как они достигли цели. Сам же Николас Мадуро возложил ответственность за вылазку на правые силы Венесуэлы и Колумбии, а также колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса.

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