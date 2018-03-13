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Вашингтон готов конкурировать с Россией за поставки газа Европе

13 Марта 2018 в 08:36
Вашингтон готов конкурировать с Россией за поставки газа Европе

Американские компании готовы посоперничать с Россией на рынке поставок газа в Европе. Такое мнение высказала заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк, передает РИА Новости. Он добавил, что США уже конкурируют с Москвой в экспорте сжиженного природного газа и нефти на глобальном рынке.

Оудкирк сообщила, что на данный момент существуют 30 FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации), пишет «Газета.ру».

При этом зампомощника госсекретаря признала, что объемы газа, которые Вашингтон может продать Европе намного меньше газа, предоставляемого по трубопроводам Россией. Оудкирк отметила и необходимость оптимизации стоимости регазификации, сжижения газа и хранения для того, чтобы американский газ был конкурентоспособен, отмечает RT.

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