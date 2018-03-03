Варшава назвала сумму репараций, которые потребует с Берлина

Польша рассчитывает получить от Германии 850 млрд долларов - в такую сумму оценен ущерб, который страна понесла в результате Второй мировой войны.

Как заявил в интервью журналистам депутат Аркадиуш Муларчик, речь идет о компенсациях за разрушенные города и деревни, утерянный демографический потенциал и другие военные преступления Германии в отношении Польши.

Подробный отчет со всеми цифрами, по его словам, появится уже в текущем году, пишет ТАСС.

Тема репарация обсуждается в Польше с июня 2017 года. Лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский тогда заявил, что Варшава никогда не отказывалась от компенсаций и у нее есть все основания требовать их с Берлина. В Польше отмечают, что соглашение от 1953 года, по которому Польша отказывается от репараций, было подписано с нарушением правил и под давлением СССР.