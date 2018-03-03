Воскресенье
04 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Варшава назвала сумму репараций, которые потребует с Берлина

3 Марта 2018 в 13:31
Варшава назвала сумму репараций, которые потребует с Берлина

Польша рассчитывает получить от Германии 850 млрд долларов -  в такую сумму оценен ущерб, который страна понесла в результате Второй мировой войны.

Как заявил в интервью журналистам депутат Аркадиуш Муларчик, речь идет о компенсациях за разрушенные города и деревни, утерянный демографический потенциал и другие военные преступления Германии в отношении Польши.

Подробный отчет со всеми цифрами, по его словам, появится уже в текущем году, пишет ТАСС.

Тема репарация обсуждается в Польше с июня 2017 года. Лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский тогда заявил, что Варшава никогда не отказывалась от компенсаций и у нее есть все основания требовать их с Берлина. В Польше отмечают, что соглашение от 1953 года, по которому Польша отказывается от репараций, было подписано с нарушением правил и под давлением СССР.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.