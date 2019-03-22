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Варнава из Comedy Woman объявлена врагом Украины

22 Марта 2019 в 19:37
Варнава из Comedy Woman объявлена врагом Украины

Министерство культуры Украины включило в список персон, которые «представляют угрозу национальной безопасности» страны, российскую телеведущую, участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву. Такое решение принято в соответствие с обращением Службы безопасности Украины.

Ранее СБУ закрыла Варнаве въезд на Украину на 5 лет. Сама телеведущая узнала, что стала «врагом» Украины от корреспондента Федерального агентства новостей. Однако отказалась комментировать ситуацию.

Как предполагает РИА ФАН, Варнава стала нежелательной персоной на Украине из-за посещения Крыма без разрешения Киева. С 2014 по 2017 год она вела телевизионное шоу «Кто сверху?» на одном из украинских телеканалов, до тех пор, пока ей не закрыли украинскую границу.

Таким образом, обновленный «чёрный список» теперь состоит из 148 деятелей культуры. В основном это граждане России, однако там присутствуют и представители западных стран.

Например, недавно в него включён итальянский певец Карризи Альбано, известный на сцене, как Аль Бано. Он уже заявил, что намерен потребовать от Киева возмещения морального ущерба.

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