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Варлей заявила о домогательствах со стороны Гайдая

7 Декабря 2018 в 16:12
Варлей заявила о домогательствах со стороны Гайдая
ФОТО: РИА Новости

Актриса Наталья Варлей, которая широко известна российскому зрителю по работе в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», заявила о домогательствах со стороны режиссера. Как отмечает «Комсомольская правда», о неприятной ситуации актриса рассказала в своей автобиографической книге «Канатоходка».

По словам Варлей, во время съёмок картины, Гайдай проводил её до номера в гостинице. После того, как они остались наедине, режиссер попытался поцеловать артистку, но она оттолкнула его, затем выставила за дверь и заперла её на ключ. Варей рассказала, что реакция Гайдая не заставила себя долго ждать: режиссер заявил юной актрисе, что её роль в фильме будет озвучивать другая артистка.

Как напоминает НСН, в июне 2017- го Наталья Варлей отметила с 70-ый день рождения. С этой датой её поздравил президент Владимир Путин, пожелав ей здоровья, благополучия и всего самого доброго. Помимо этого глава государства наградил актрису орденом Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, напоминает RT

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