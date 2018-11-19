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Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе

19 Ноября 2018 в 14:35
Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму ноги. Поэтому в течение трёх недель она будет ходить на работу в гипсе. Об этом сообщает «Интерфакс», подчёркивая, что Матвиенко попросила коллег «потерпеть её в таком состоянии». С таким заявлением спикер Совета Федерации выступила на встрече сенаторов с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, отмечает Ura.ru.

Несмотря на травму, Валентина Матвиенко пребывает в отличном расположении духа. И даже решила пошутить, заявив, что вызвала на слушания главного доктора, который сказал, что она "будет жить". Уточняется, что Матвиенко имела в виду как раз министра здравоохранения Скворцову, подчёркивают argumenti.ru.

Между тем, накануне стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, позже он был переведён в частную клинику. Как отметил позже его адвокат, у него было подозрение на серьезные травмы позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис, подчёркивает Свободная пресса.

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