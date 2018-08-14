«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» одного из лучших бомбардиров ЧМ-2018

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев проведет сезон-2018/19 в «Валенсии». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщения клуба. Там подчеркнули, что Черышев перешел в «Валенсию» из испанского «Вильярреала» на правах аренды. Её срок истекает после окончания сезона.

Напомним, по итогам прошедшего этим летом в России чемпионата мира по футболу Черышев, вошедший в состав национальной команды, попал в число лучших бомбардиров турнира . На его счету 4 гола, забитых на мундиале.

На домашнем ЧМ подопечные Станислава Черчесова смогли дойти до четвертьфинала. Однако в этом поединке россияне в серии послематчевых пенальти уступили сборной Хорватии. Они, к слову, стали вице-чемпионами мира, проиграв в столичных «Лужниках» французам.