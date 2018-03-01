Вагон с зерном сошел с рельсов на Большом кольце МЖД

Груженый зерном вагон товарного поезда сошел с рельсов на станции «Бекасово-Сортировочное» Большого кольца МЖД, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент вагон поставили на рельсы, движение восстановлено.

Бекасово-Сортировочное — железнодорожная сортировочная станция на юго-западе Москвы, является крупнейшей в Европе как по числу путей сортировочного парка, так и по количеству пропускаемых вагонов. Находится на Большом кольце МЖД, вблизи от главного хода Киевского направления МЖД. Станция располагается в поселении Киевский Троицкого округа Москвы.



