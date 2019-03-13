В Зеленограде расследуют дело «садистки из парикмахерской»

Зеленоградские полицейские проверяют информацию о травмировании малолетней девочки в парикмахерской, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Накануне поздно вечером в больницу на машине «скорой помощи» доставили четырехлетнюю девочку с растяжением мышц шеи. Мама пострадавшего ребенка пояснила, что в зеленоградской парикмахерской сотрудница подняла ее дочь за уши.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Девочке оказывают необходимую помощь.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, как можно помочь девочке-маугли из Москвы.

