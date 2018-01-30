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В Зеленограде на торги выставлено помещение для поликлиники

30 Января 2018 в 14:54
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». 

О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о лотах, выставленных на публичное предложение.

Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50 процентов от стартовой стоимости лота.

 

На северо-востоке Москвы в десяти минутах от метро «Отрадное» на аукцион выставлен объект свободного назначения площадью 1047 кв метров. Лот расположен в оживленном районе. Начальная стоимость объекта – 37,2 млн рублей. Заявки принимаются до 19 февраля.

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В Зеленограде в районе Матушкино на продажу выставлено нежилое помещение под реализацию объекта здравоохранения площадью 132 кв. метра. Лот расположен в оживленном районе. Начальная стоимость объекта – 3,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля.

Документация

 

На северо-западе Москвы вблизи метро Планерная на продажу выставлено нежилое помещение под реализацию объекта торговли и услуг площадью 124 кв. метра. Лот расположен в оживленном районе. Начальная цена объекта – 4,3 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 19 февраля.

Документация

 

Подробная информация  о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

 

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

 

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