В Зеленограде на торги выставлено помещение для поликлиники

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».



О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о лотах, выставленных на публичное предложение.



Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50 процентов от стартовой стоимости лота.

На северо-востоке Москвы в десяти минутах от метро «Отрадное» на аукцион выставлен объект свободного назначения площадью 1047 кв метров. Лот расположен в оживленном районе. Начальная стоимость объекта – 37,2 млн рублей. Заявки принимаются до 19 февраля.

Документация





В Зеленограде в районе Матушкино на продажу выставлено нежилое помещение под реализацию объекта здравоохранения площадью 132 кв. метра. Лот расположен в оживленном районе. Начальная стоимость объекта – 3,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля.

Документация

На северо-западе Москвы вблизи метро Планерная на продажу выставлено нежилое помещение под реализацию объекта торговли и услуг площадью 124 кв. метра. Лот расположен в оживленном районе. Начальная цена объекта – 4,3 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 19 февраля.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!