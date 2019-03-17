В Зарядье прошли чтения «Литературный Крым»

Чтения «Литературный Крым» состоялись в московском парке «Зарядье», в рамках фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта. В событии приняли участие известные писатели, артисты и общественные деятели. Они прочли гостям мероприятия стихи великих классиков русской литературы.

В рамках чтений прозвучали произведения о Крыме и работы авторов из республики. Уточняется, что главной целью мероприятия стало желание продемонстрировать значимость полуострова и его влияние на культурное наследие России.

Во второй половине дня стартует программа Public talk «Путешествие по Крыму». Блогеры, фотографы и документалисты расскажут о своем опыте путешествия по полуострову.

В завершении мероприятия студенты ведущих российских театральных вузов представят зрителям перформанс.