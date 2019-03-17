Воскресенье
17 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

В Зарядье прошли чтения «Литературный Крым»

17 Марта 2019 в 16:27
В Зарядье прошли чтения «Литературный Крым»

Чтения «Литературный Крым» состоялись в московском парке «Зарядье», в рамках фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта. В событии приняли участие известные писатели, артисты и общественные деятели. Они прочли гостям мероприятия стихи великих классиков русской литературы.

В рамках чтений прозвучали произведения о Крыме и работы авторов из республики. Уточняется, что главной целью мероприятия стало желание продемонстрировать значимость полуострова  и его влияние на культурное наследие России.

Во второй половине дня стартует программа Public talk «Путешествие по Крыму». Блогеры, фотографы и документалисты расскажут о своем опыте путешествия по полуострову.

В завершении мероприятия студенты ведущих российских театральных вузов представят зрителям перформанс.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.