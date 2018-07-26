В Забайкалье госпитализированы 9 бастующих горняков

Врачи госпитализировали девять участников голодовки на Дарасунском золотодобывающем руднике в Забайкалье. Их доставили в районную больницу с повышенным давлением, с ухудшением общего состояния. Как рассказал один из горняков, в протестной акции продолжают участвовать 83 шахтера. Они объявили голодовку из-за невыплаты с мая зарплаты, напоминает Life.ru. При этом глава Вершино-Дарасунского Александр Окладников заявил, что понимает и поддерживает рабочих, а городская прокуратура уже давно следит за происходящим на предприятии.

Работники планируют голодать до полного погашения долгов, сумма которых составляет более 30 миллионов рублей. Это не первая акция протеста шахтеров Дарасунского рудника. В мае прошлого года из-за долгов по зарплатам горняки отказывались подниматься из шахты на поверхность.

Тогда губернатор Забайкалья Наталья Жданова и администрация предприятия пообещали погасить задолженность.