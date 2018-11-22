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В Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню собак

22 Ноября 2018 в 16:40
В Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню собак

Крупнейшую бойню собак ликвидировали в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости, с 1990-х годов там были умерщвлены около 80 тысяч животных. Предприятие поставляло мясо собак заказчикам по всей стране.

Источник подчёркивает, что снос построек откладывался практически в течение года – с декабря 2017-го. Проволочка была вызвана тем, что собственники оспаривали решение властей города Соннам, которые постановили снести бойню.

Напомним, собачье мясо традиционно употребляли в Корее многие столетия. Однако в последние годы деятельность организации по защите животных стала более активной. Также повсеместно стали закрываться заведения, где можно было попробовать блюда из собак. А в июне этого года один из депутатов парламента Южной Кореи предложил законопроект о запрете убоя животных.

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