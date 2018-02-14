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В Южном Бутове на торги выставлен участок под строительство предприятия

14 Февраля 2018 в 14:56
В Южном Бутове на торги выставлен участок под строительство предприятия

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде земельных участков под коммерческие проекты.

На юге города на аукцион выставлен земельный участок под строительство гаражного комплекса площадью 3100 кв. метров. Начальная цена годовой аренды – 6,9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 марта. Объект расположен по адресу: улица Борисовские Пруды, владение 5А.

Документация

В Зеленограде в районе Матушкино на аукцион выставлен земельный участок под строительство общественного комплекса площадью 8000 кв. метров. Начальная цена годовой аренды – 14,1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 марта. Объект расположен по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная промзона).

Документация

На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово на аукцион выставлен земельный участок под строительство производственного предприятия площадью 9600 кв. метров. Начальная стоимость годовой аренды – 7,6 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 19 марта. Объект расположен по адресу: Южное Бутово, проектируемый проезд № 185, рядом с владением 1, строением 4.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

 

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