В Югре взяли боевиков, планировавших теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе проведена операция по задержанию группы подозреваемых, которые хотели организовать серию терактов, а также, предположительно, убийство полицейских. Всего задержано три человека, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России.

Уже установлено, что задержанные проводили встречи на съёмных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе с целью выработки планов по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Как отмечает РЕН ТВ, злоумышленники собирались устроить взрывы в местах массового пребывания людей.

Операцию по задержанию провели совместно сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности. Члены законспирированной экстремистской ячейки разделяли идеологию «международной террористической организации» и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.

У задержанных обнаружили самодельную бомбу, смонтированную на поясе, гранату и пистолет. Все подозреваемые арестованы.