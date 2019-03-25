В морге Югорска хранят детское питание. Видео

Полиция Югорска начала проверку в связи с информацией о складировании детского питания в городском морге. Как передает «ФедералПресс» , о том, что холодильник мертвецкой приспособили для таких целей рассказал депутат местного законодательного собрания Антон Пантин.

Народный избранник утверждает, что соответствующее распоряжение дал еще бывший главный врач югорской больницы. Как выяснилось, на сегодня в морге хранится около трех тонн детского питания иностранного производства.

Депутат подчёркивает, что в морге хранятся вещества для обработки трупов, которые могут быть опасны для детского питания. Упаковка не может предотвратить такой контакт, ведь даже испарений некоторых веществ, которые используются для работы в морге, достаточно для отравления взрослого человека, не говоря о детях.

В интернете появилось видео проверки морга.







