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В ЮАР арестовано предположительно российское судно

23 Августа 2018 в 20:21
В ЮАР арестовано предположительно российское судно

Полиция ЮАР арестовала в Порт-Элизабете сухогруз «Лада», предположительно принадлежащий российской компании. На борту судна находится «опасный груз» (вероятно взрывчатка) стоимостью примерно 50 млн рандов (более $3 млн). Сухогруз стоит на якоре на рейде у порта.

Судно «Лада» шло из порта Тулеар (Мадагаскар) в Лагос (Нигерия).

Дежурный дипломат в посольстве РФ в ЮАР сообщил ТАСС, что диппредставительство пока не располагает информацией об этом инциденте.

Сухогруз — грузовое судно речного или морского базирования, приспособленное для перевозки различных сухих грузов, например сыпучих, леса, минеральных удобрений, специальных контейнеров международного стандарта. 

Порт-Элизабет — город в ЮАР, в Восточной Капской провинции, административный центр района Какаду. Стоит на берегу залива Алгоа Индийского океана, в 770 км к востоку от Кейптауна. Город является одним из крупнейших морских портов в ЮАР.

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