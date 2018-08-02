В Йемене в результате авианалета погибли более 70 человек

Более 70 человек погибли и получили ранения сегодня в результате авиационного удара сил международной коалиции во главе с Саудовской Аравией по рыбному рынку в приморском городе Ходейда в Йемене, передает «Синьхуа».

Рынок находится всего в 5 м от главных ворот больницы аль-Тавра.

Ходейда — портовый город в Йемене, на побережье Красного моря, и второй по значению порт в Йемене. Связан автомобильными дорогами с Таизом и столицей страны Саной (170 км на северо-восток). В городе имеется международный аэропорт, развито хлопчатобумажное, деревообрабатывающее и судостроительное производство. Действует рыбопромышленный комплекс, построенный при содействии Советского Союза.