В Японии попробуют новый способ лечения болезни Паркинсона

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Японские ученые из Университета Киото с 1 августа приступят к эксперименту по лечению болезни Паркинсона стволовыми клетками. В ходе клинического испытания группой ученых будет проведена попытка пересадки пациенту тканей, которые были выращены из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

На данный момент специалистами уже получены все необходимые разрешения на проведение эксперимента и ведется отбор пациентов, больных болезнью Паркинсона. Выращенные клетки будут пересажены непосредственно в мозг испытуемого. Общее количество людей, которые примут участие в эксперименте, не сообщается.

Напомним, до настоящего времени болезнь Паркинсона являлась неизлечимой, а имеющиеся медикаменты способны лишь облегчить симптомы. В результате болезни, из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка дофамина, человек теряет подвижность.