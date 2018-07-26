В Японии казнили еще шестерых экс-руководителей секты «Аум Синрикё»

В Японии казнили еще шестерых бывших руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё». О казни первых семерых из 13 приговоренных к смерти объявил в начале июля министр юстиции страны. Тогда был казнен основатель тоталитарной секты Сёко Асахара.

Все, кому был вынесен смертный приговор, имели отношение к производству газа зарин, разработке химоружия, а также к приобретению обычных вооружений.

«Свободная пресса» напоминает, что «Аум Синрикё» была организована в 1987 году. Ее численность достигала от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России. В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото, погибли семь человек. А в марте следующего года – тоже самое сделали в метро Токио. 13 человек погибли и более 6 тысяч пострадали.

Сейчас эта секта работает под названием «Алеф» и находится под пристальным присмотром японских спецслужб.