В Японии готовятся к извержению вулкана

Японские власти готовятся к эвакуации жителей из-за возможного сильного извержения вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу, пишут Известия.

В Национальном метеорологическом управлении заявили о повышении уровня опасности извержения в регионе со второго до четвертого из пяти возможных, отмечает Газета.ру.

Жителям близлежащих территорий советуют не приближаться к вулкану менее чем на 3 километра и готовиться к эвакуации.

Напомним, из-за извержения вулкана Синдакэ три года назад экстренным службам пришлось эвакуировать около 130 людей.