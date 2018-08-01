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В Ялте возник ажиотажный спрос на морскую «Комету»

1 Августа 2018 в 20:01
В Ялте возник ажиотажный спрос на морскую «Комету»

Судно на воздушной подушке «Комета» совершило первый регулярный рейс из Севастополя в Ялту. Как сообщил глава ялтинской администрации Алексей Челпанов, пассажиров на берегу встречали с хлебом и солью. Ежедневно планируется совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа.

Как сообщает КИА, на ближайшие четыре дня все билеты в кассах Ялты раскуплены. Детей до двух лет могут путешествовать бесплатно, до 7 лет – за 200 рублей, взрослый билет стоит 500 рублей. Предусмотрен также семейный билет стоимостью 1000 рублей. В эту цену включена оплата проезда двоих взрослых и до 3-х детей возрастом до 14 лет. Билет класса «Комфорт» можно приобрести за 800 рублей.

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