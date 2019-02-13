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В Ялте 11 человек предстанут перед судом за организацию азартных игр

13 Февраля 2019 в 21:26
В Ялте 11 человек предстанут перед судом за организацию азартных игр

Перед судом предстанут одиннадцать жителей Ялты по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СК по Республике Крым. 

По версии следствия, обвиняемые сформировали организованную группу, разработали преступный план, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета на территории Ялты и Симферополя, пишет Крымское информационное агентство.

Ранее сообщалось, что в России впервые заблокировали детское онлайн-казино. Это был интернет-портал csgofast.com, который позволял лицам, не достигшим 18 лет выиграть вооружение и различные артефакты для игры CS GO. Также выигрыш можно вывести при помощи платёжной системы. Информацию журналистам подтвердили в Роскомнадзоре.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала НСН, что к ней пока что не поступали жалобы на детские онлайн-казино.

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