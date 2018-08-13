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В Якутии продают уникальную шапку из шерсти мамонта

13 Августа 2018 в 18:28
В Якутии продают уникальную шапку из шерсти мамонта

Житель Якутии решил продать единственную в мире шапку из шерсти мамонта. Об этом в понедельник пишет The Siberian Times.

44-летний Владимир Аммосов рассказал, что шерсть мамонта ему продал родственник, собравший ее на месте захоронения доисторических животных в мамонта в селе Казачьем Усть-Янского района в Якутии. Мужчина долго не знал, что делать с доставшейся ему шерстью, пока не вспомнил о традиционных якутских шапках, которые, правда, делаются из шерсти лошадей.

Подлинность материала, из которого сделан головной убор уже подтвердил директор Музея мамонта Семен Григорьев. «Это самая колючая шапка из всех, которые я когда-либо надевал. У нее совершенно нет запаха, но, в отличие от, скажем, зубра, у мамонта была очень грубая шерсть. В этой шапке кажется, что тебе делают массаж головы», — заявил он.

Как заявил сам владелец необычной шапки, он планирует выручить за нее 10 тысяч долларов.

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