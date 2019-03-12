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В Якутии судят физрука за растление школьницы

12 Марта 2019 в 23:59
В Якутии судят физрука за растление школьницы

Суд рассмотрит дело учителя физкультуры, обвиняемого в растлении 13-летней школьницы, сообщает старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Следствие полагает, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортзале школы, в автомашине, в своей квартире. О связи узнали родители потерпевшей и сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан.

Учитель обвиняется в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы образовательного учреждения.

Свою вину мужчина не признал, но в ходе предварительного расследования его виновность подтвердилась, сообщает РИА «Новости».

Ранее 25-летний преподаватель физики Дмитрий Ветчинников был уволен из столичной школы №1236. До того, как стать учителем в школе, Дмитрий танцевал в ночном клубе, и видео с его танцами попало в интернет, став причиной скандала. При этом, как утверждают некоторые родители и ученики, всего за 3 месяца своей работы в школе Дмитрий успел заинтересовать учеников своим предметом, благодаря нестандартному и новаторскому подходу. Однако руководство школы стиль преподавания Дмитрия не оценило и уволило его, используя как предлог то самое видео с танцами в ночном клубе. Теперь он собирается отстаивать свои права в суде.

Уволенный преподаватель Дмитрий Ветчинников рассказал НСН, что предупреждал руководство школы о наличии в интернете видеозаписей из ночного клуба с его участием.

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