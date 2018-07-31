В WhatsApp стали доступны групповые звонки

Популярный мессенджер WhatsApp запустил функцию аудио- и видеозвонков. Общаться теперь можно группами. В одном звонке смогут участвовать до четырёх человек.

«Мы рады сообщить, что групповые аудио- и видеозвонки будут доступны в WhatsApp начиная с сегодняшнего дня»,— такое сообщение компания опубликовала в своём блоге 31 июля.

Мессенджер объяснил в блоге, как можно добавить нескольких пользователей. Первый звонок нужно адресовать одному из пользователей, а потом необходимо нажать на функцию «Добавить пользователя».

Как уточняет РИА Новости, в групповых звонках используется end-to-end шифрование. Воспользоваться новой функцией после обновления смогут пользователи устройств на iOS и Android.