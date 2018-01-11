В WADA прокомментировали обвинения в связи с ФБР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало устаревшей информацию о связи возглавляемой Ричардом Маклареном организации с ФБР. Об этом рассказала менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, сообщает РБК. Ранее эти данные опубликовали хакеры из Fancy Bears.

«Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», - заявила Дюран.

В то же время подтвердить или опровергнуть предоставленные данные представитель WADA отказалась.

Напомним, ранее WADA обвинило российских спортсменов в применении допинга. Расследование по данному делу началось в 2016 году, сообщает «Русская планета» . В декабре 2017 года МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Для этого им нужно будет доказать свою чистоту, сообщает РЕН ТВ .