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В WADA прокомментировали обвинения в связи с ФБР

11 Января 2018 в 11:33
В WADA прокомментировали обвинения в связи с ФБР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало устаревшей информацию о связи возглавляемой Ричардом Маклареном организации с ФБР. Об этом рассказала менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, сообщает РБК. Ранее эти данные опубликовали хакеры из Fancy Bears.

«Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», - заявила Дюран.

В то же время подтвердить или опровергнуть предоставленные данные представитель WADA отказалась.

Напомним, ранее WADA обвинило российских спортсменов в применении допинга. Расследование по данному делу началось в 2016 году, сообщает «Русская планета». В декабре 2017 года МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Для этого им нужно будет доказать свою чистоту, сообщает РЕН ТВ.

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