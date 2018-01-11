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В WADA назвали хакеров Fancy Bears преступной организацией

11 Января 2018 в 20:05
В WADA назвали хакеров Fancy Bears преступной организацией

Преступной организацией считают хакерскую группу Fancy Bears во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Как сообщает РИА «Новости», в WADA уверены, что хакеры пытаются подорвать его работу и его партнеров.

«Как известно, Fancy Bears - преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», - заявили в пресс-службе агентства.

Напомним, накануне хакеры из Fancy Bears опубликовали расследование, согласно которому целью доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена якобы было отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

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