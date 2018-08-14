В выходные будет закрыт участок голубой ветки столичной подземки

В предстоящие выходные – 18 и 19 августа будет закрыт участок Филевской линии столичной подземки между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как отмечает «Интерфакс», это будет связано с проведением капитального ремонта станций. Таким образом, для пассажиров будут недоступны станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

В руководстве московской подземки подчеркнули, что в обычном режиме они возобновят свою работу в понедельник, в 5:30 утра.

Добавим, на время закрытия участка метрополитена для удобства пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.